Torcedor do Ypiranga leva um peru ao Colosso da Lagoa para assistir ao jogo contra o Guarany de Bagé

Torcedor Alceno Barreta estava distante dos demais torcedores do Canarinho nas arquibancadas.

Na partida entre Ypiranga e Guarany de Bagé, pela sexta rodada do Gauchão, uma cena inusitada chamou a atenção. Um torcedor do Canarinho assistiu ao jogo acompanhado de um peru, na arquibancada do Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.