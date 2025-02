“Toni Kroos” do Gauchão é anunciado por novo clube

Gabriel Davis disputou o Gauchão do ano passado pelo São Luiz. Everton Silveira / Divulgação

O São Luiz confirmou o retorno de um dos destaques do Gauchão do ano passado. O volante Gabriel Davis foi anunciado na manhã desta sexta-feira (7).

O jogador ganhou notoriedade na temporada passada, principalmente depois de uma partida contra o Grêmio, quando o comentarista da Rádio Gaúcha César Cidade Dias o apelidou de “Toni Kroos”, em referência ao ex-atleta alemão, que se aposentou em 2024 no Real Madrid.

Na temporada passada, Gabriel Davis disputou o Gauchão e a Copa do Brasil pelo Rubro. Além disso, conquistou a Recopa Gaúcha na decisão contra o Tricolor. No segundo semestre se transferiu para o América-RN para disputar a Série D do Brasileirão.

O atleta de 35 anos já treinou normalmente com o grupo e viajou para a Serra, onde o São Luiz enfrentará o Caxias, neste sábado (8), pela sexta rodada do Gauchão. Ele aguarda apenas a liberação no BID da CBF.