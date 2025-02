Técnico do Ypiranga fala sobre "puxão de orelha" e comemora classificação à final da Taça Farroupilha

Artilheiro do Gauchão, Galego tirou a selfie da classificação. Ypiranga, Divulgação

Nesta segunda-feira (24), o Ypiranga deu um passo importante para tentar conquistar o primeiro objetivo da temporada. Nos pênaltis, o Canarinho venceu o Monsoon e assegurou a vaga para enfrentar o São Luiz na final da Taça Farroupilha, competição essa que credencia o campeão na Copa do Brasil de 2026.

Esse, aliás, é o único meio para o time de Erechim chegar à competição mais democrática do país, já que a Copa FGF credenciará o vencedor apenas para disputar a Série D do Brasileirão, e não mais para a Copa do Brasil, como acontecia nas últimas temporadas.

Apesar da euforia, o técnico Matheus Costa ressaltou algumas preocupações que teve durante o tempo regulamentar, principalmente antes da equipe retornar ao segundo tempo. O "puxão de orelha" no vestiário surtiu efeito.

— O futebol é traiçoeiro. Se você não consegue determinar a vitória e conquistar o placar, o jogo ao natural vai dando confiança para o adversário e acaba se desgastando muito mais. No intervalo eu cobrei muito duas coisas que precisávamos fazer. Ter mais velocidade, já que estávamos sendo passivos, com a bola lenta, e ter mais confrontos, porque quando você joga contra uma equipe que está esperando muito, precisa de confronto, envolver o teu adversário numa situação de um pra um. Precisávamos criar coragem e ir pra frente desse adversário. Foi isso que o Daniel fez no primeiro lance, assim que entrou, e que acabou originando o nosso gol — disse.

A classificação à final ainda será muito comemorada por Costa. O treinador ressaltou que é necessário "desfrutar do momento".

— Um momento muito feliz. Como eu falei antes da partida, nosso grande objetivo era chegar na final e agora precisamos desfrutar desses próximos 15 dias. Quando você está envolvido numa final, é necessário aproveitar. Teremos a chance de coroar esse início de temporada com um título expressivo para todos nós — destacou o treinador.

A final da Taça Farroupilha será disputada em jogos de ida e volta. O primeiro confronto será na casa do São Luiz, no Estádio 19 de Outubro, enquanto a volta ocorrerá no Colosso da Lagoa. As datas das partidas serão confirmadas pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).