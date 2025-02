Técnico do Ypiranga avalia São Luiz, adversário na final da Taça Farroupilha: "Conhecemos muito bem"

Matheus Costa lembrou o histórico de confronto entre as duas equipes.

A primeira partida da final será o quarto enfrentamento entre as equipes desde dezembro. Isso porque Ypiranga e São Luiz duelaram duas vezes em amistosos da pré-temporada, e uma vez pelo Gauchão .

No curto retrospecto, o Canarinho leva vantagem , com duas vitórias, além de um empate.

Apesar disso, o técnico Matheus Costa garante que irá estudar a equipe do São Luiz para as partidas decisivas. Isso porque nos três jogos disputados anteriormente, o técnico do Rubro era Alessandro Telles e, agora, a equipe está sob o comando de Iarley.