Técnico do Ypiranga avalia empate com o São José: "Fomos eficientes defensivamente"

O Ypiranga não conseguiu engatar a segunda vitória no Gauchão e ficou no empate em 0 a 0 com o São José. O maior culpado para o resultado, segundo o técnico Matheus Costa, foi o gramado do Estádio Passo D'Areia.

Em entrevista coletiva após o confronto desta quinta-feira (6), o treinador do Canarinho avaliou as oportunidades criadas e elogiou o sistema defensivo da sua equipe.

— Sabíamos da dificuldade de jogar aqui. É um campo bem particular e que favorece muito a equipe do São José, que já está acostumada. Acho que nossa equipe duelou bastante e que tivemos momentos bons, que poderíamos definir a partida. Tivemos boas finalizações e situações reais de concretizar em gol. Eles tiveram muito jogo aéreo e fomos muito eficientes defensivamente, então precisamos valorizar. Faltou apenas concluir em gol as oportunidades que tivemos — disse Matheus Costa.

Com o resultado, o Ypiranga chegou aos seis pontos e permanece na terceira colocação do Grupo B. O foco, a partir de agora, será total no Guarany de Bagé. As equipes se enfrentam no domingo (9), às 16h, no Estádio Colosso da Lagoa.