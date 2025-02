São Luiz anuncia o desligamento do técnico Alessandro Telles

Às vésperas do confronto contra o Inter , o São Luiz está sem treinador. Na manhã desta segunda-feira (10), o clube confirmou a saída de Alessandro Telles do comando da equipe em comum acordo.

O anúncio veio dois dias depois da derrota para o Caxias, pela sexta rodada do Gauchão. O Rubro tem seis pontos no campeonato, está na lanterna do Grupo C e ainda briga para ter chances para disputar uma vaga na Copa do Brasil. O time tem apenas uma vitória na competição.