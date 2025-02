São José e Ypiranga criam pouco e ficam no empate pelo Gauchão

Nenhum clube conseguiu balançar as redes. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Em um jogo de poucas oportunidades, São José e Ypiranga empataram em 0 a 0, pela quinta rodada do Gauchão 2025. A partida aconteceu nesta quinta-feira (6), no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre.

Com o resultado, o Canarinho permanece na terceira colocação do Grupo B, com seis pontos. O Zeca também segue na terceira colocação da Chave A, com três conquistados.

O próximo compromisso do Ypiranga será no domingo (9), às 16h, quando recebe o Guarany de Bagé, no Estádio Colosso da Lagoa. No mesmo dia, às 19h, o São José visita o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi.

O jogo

O primeiro tempo seguiu conforme a projeção do técnico Matheus Costa, do Ypiranga. Um jogo sem muitas emoções por conta das condições do gramado sintético do Estádio Passo D'Areia e com poucas oportunidades para construção de jogadas.

Com isso, o Canarinho começou a fazer mais ligações diretas e a investir em jogadas pelas laterais, sem trocar muitos passes. A primeira boa oportunidade do time visitante foi aos 14 minutos, quando Galego recebeu um lançamento na área e concluiu para fora.

Depois dos 25 minutos, o São José passou a ter mais volume de jogo e teve mais intensidade do meio para frente. No entanto, não criou nenhuma chance de gol, já que a zaga do Ypiranga soube controlar as chegadas.

O melhor lance da partida aconteceu somente aos 48. Em uma cobrança de falta na entrada da área, William Gomes obrigou o goleiro Fábio Rampi a espalmar para escanteio e evitar o gol do Ypiranga.

Na volta do intervalo, o São José iniciou pressionando o Ypiranga, mas não conseguiu sustentar a intensidade por muito tempo. A único boa chegada dos donos da casa foi aos 12 minutos, após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo. A bola ficou na área e William Gomes precisou afastar para a linha de fundo.

Aos 26, Danielzinho sofreu falta na linha da grande área e o árbitro da partida chegou a assinalar penalidade máxima para o Ypiranga. O VAR acionou Jean Pierre Gonçalves Lima, que voltou atrás e anulou a marcação por impedimento no início da jogada.