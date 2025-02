Pelotas marca no início, mas São Luiz busca empate no final da partida pelo Gauchão

O São Luiz buscou o empate nos minutos finais da partida contra o Pelotas. Reprodução / GZH

São Luiz e Pelotas fizeram uma partida equilibrada no Estádio 19 de Outubro, nesta quarta-feira (5). A igualdade em campo se refletiu no placar em 1 a 1.

O Pelotas até saiu na frente com o gol no início do jogo, mas o time da casa buscou a reação no final da partida.

Com o placar, o Rubro chegou a seis pontos e subiu para o segundo lugar do Grupo C. O próximo jogo será no sábado (8), contra o Caxias, fora de casa.

Já o Pelotas permanece em terceiro, no Grupo B, com cinco pontos. O próximo duelo também será no sábado contra o rival Brasil-Pel, na Boca do Lobo.

Gol no início

O jogo mal havia começado e o time da casa sofreu um duro golpe. Aos 6 minutos, o Pelotas teve um escanteio pela esquerda. Após o cruzamento, o zagueiro Yuri Bigode pulou mais alto na pequena área para cabecear e fazer 1 a 0 para o Pelotas.

A primeira tentativa de reação do São Luiz foi em uma jogada de bola aérea. Matheuzinho cruzou da direita e Tetê cabeceou da entrada da grande área, mas o goleiro Jorge fez a defesa sem dificuldades. O Rubro cresceu depois disso e criou mais chances, mas pecou nas conclusões a gol.

Reação do Rubro

No segundo tempo, o Pelotas voltou com mais ímpeto e teve duas boas chances com Xande, chutando de fora da área levando perigo ao gol do Rubro.

O Lobo seguiu com mais volume de jogo, enquanto o São Luiz não conseguia ser efetivo nas jogadas ofensivas e não ameaçava até a metade da segunda etapa.

O jogo mudou despois dos 30 minutos, quando o time de Ijuí passou a pressionar. Marlon criou a melhor chance para empatar, quando ajeitou dentro da área e chutou deu uma bicicleta, mas a finalização passou muito perto do gol.

O empate finalmente aconteceu aos 40 minutos. Depois da troca de passes dentro da área, Maicon Aquino recebeu a bola na frente do gol e chutou para o fundo das redes para empatar a partida.