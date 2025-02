Guarany de Bagé vence o São Luiz e larga em vantagem na semifinal do Troféu Farroupilha

Guarany-Ba conseguiu a vantagem em Ijuí. Fernando Cezar / Fotografia FRC, Divulgação

O Guarany de Bagé largou em vantagem na semifinal do Troféu Farroupilha, nesta quinta-feira (20). Em uma partida tecnicamente fraca e recheada de erros individuais, o Índio venceu o São Luiz, em Ijuí, por 1 a 0, com o gol marcado aos 45 minutos do segundo tempo.

O jogo de volta será no domingo (23), em Bagé. O Guarany poderá jogar por um empate para se classificar para a final. O São Luiz, que nesta quinta-feira (20) completou 87 anos, precisa vencer por dois gols de diferença. Se o Rubro ganhar com a diferença de um gol, a decisão será nos pênaltis.

Poucas chances

O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente. A partida teve muitas jogadas travadas no meio de campo. Com muitos erros de passes, as equipes não conseguiam evoluir para o ataque e tinham dificuldades para avançar e criar situações claras de gol.

A melhor chance foi do Guarany, quando Denis Germano recebeu o passe na pequena área. O goleiro já estava batido, mas o jogador errou o chute e a bola foi para longe do gol. Mesmo assim, o melhor lance dos primeiros 45 minutos foi anulado por impedimento.

Gol no fim salvou a noite

O segundo tempo começou da mesma forma com poucas chances para os dois lados. As equipes tentavam avançar com cruzamentos, mas eram raras as jogadas completas.