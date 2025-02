Equipe feminina de vôlei da B&8/UPF disputará a Superliga C em 2025 

A equipe feminina de vôlei da B&8/UPF entrará em uma das competições mais importantes do vôlei. Em 2025, o time disputará a Superliga C. A informação foi confirmada pelo técnico Gilberto Bellaver.

A Superliga C, é a terceira divisão do campeonato mais importante da modalidade. É considerada a porta de entrada para novas equipes que pretendem chegar à elite do vôlei. O torneio ainda não tem sede e nem data definida, mas geralmente ocorre durante 10 dias entre os meses de outubro e novembro.

Para o técnico da equipe, o nível da equipe subiu e o investimento também será maior para esta temporada. O clube já começou a montagem do elenco, que será uma mescla de experiência com juventude. O grupo contará com 18 a 20 atletas e terá uma média de idade de 22 anos. O elenco deverá iniciar os treinamentos no dia 17 de fevereiro.