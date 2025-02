"É bastante conhecido na cidade, o pessoal tem carinho por ele", diz torcedor do Ypiranga que levou um peru ao estádio 

Alceno Barreta ao lado de seu peru "Jeisebelo" Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O peru se chama "Jeisebelo" e já é bastante conhecido em Erechim. Afinal, é comum encontrar Alceno com o animal nas ruas da cidade. O dono do peru disse que não utiliza coleira para sair com o peru, que conhece o caminho nos dias de passeio.

— Ele sabe de tudo, até as lojas em que ele tem de entrar. É bastante conhecido na cidade, o pessoal tem carinho por ele. Aí chega, para no banco da praça, dorme no banco da praça, nas árvores — contou Alceno.

A reportagem da GZH Passo Fundo conversou com Alceno no segundo tempo da partida, quando o placar já era de 1 a 0 para o Ypiranga. Naquele momento, Jeisebelo estava tirando um cochilo.

— Ele está tão tranquilo que dormiu. É que o jogo não está muito bom —brincou o dono do animal, que afirma já ter viajado com "Jeisebelo" para várias cidades.

— Estive com ele na Festa da Uva, em Caxias do Sul.