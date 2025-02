Contra o São José, Ypiranga tenta engrenar no Gauchão

O elenco do Ypiranga está motivado para engrenar o clube no Gauchão 2025. Depois de conquistar a primeira vitória, o Canarinho quer conquistar mais três pontos e dar a volta por cima na tabela de classificação .

No momento, o time de Erechim ocupa a terceira colocação do Grupo B, com cinco pontos. O segundo melhor colocado e que avança à semifinal é o Caxias, com seis. Por isso, o técnico Matheus Costa avaliou ser de suma importância vencer o São José nesta quinta-feira (6), às 19h, pela quinta rodada da primeira fase.