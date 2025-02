Apaixonado pelo esporte: conheça a história de Dudu, criança com doença rara que busca recursos para o tratamento

Dudu entrou em campo com Gabriel Grando no Gre-Nal 444. Richard Ducker / Grêmio, Divulgação

A paixão pela vida faz com que Eduardo Lorensi da Silva lute contra o tempo. A criança, de 10 anos, foi diagnosticada com Distrofia Muscular de Duchenne, doença neuromuscular, degenerativa e progressiva que ataca a musculatura esquelética e cardiorrespiratória, fazendo com que os meninos percam a capacidade de andar e respirar ao longo do crescimento.

A doença foi descoberta há sete anos, quando os pais de Dudu perceberam que o filho não tinha o mesmo desenvolvimento que as demais crianças da idade. Desde então, eles lutam contra o tempo, já que segundo estudos, a perspectiva de vida não é muito alta caso não tenha acesso ao devido tratamento.

O único tratamento para a doença é o Elevidys, terapia avançada classificada como terapia gênica. Através de uma dose única, o tratamento codifica a microdistrofina, uma proteína que substitui, de forma parcial, a função da distrofina ausente na criança.

O empecilho para salvar a vida de Dudu é o custo elevado. Para ter acesso ao tratamento, é necessário desembolsar cerca de R$ 17 milhões.

Esporte na vida do Dudu

Através do futebol, uma das suas maiores paixões, Dudu busca recursos para poder chegar ao valor necessário para custear o tratamento. Até agora, a família já arrecadou R$ 1 milhão, mas está longe do objetivo final.

Leia Mais Ypiranga inicia venda de ingressos para a final da Taça Farroupilha

Por isso, os pais de Dudu contataram os 12 clubes que disputam o Gauchão 2025 e conseguiram reunir uma coleção de camisas autografadas. Todas elas, além de uma camisa da seleção brasileira de futsal, são rifadas para ajudar na captação de recursos.

Um dos momentos mais marcantes durante o período de reunir a coleção foi quando Dudu pôde conhecer a Arena do Grêmio pela primeira vez. Gremista, ele alega que deu sorte a Cristaldo na partida do Tricolor contra o São Paulo, em dezembro.

— Fomos para Arena somente para o Dudu ter a experiência de conhecer o estádio do time do coração e entrar em campo com os jogadores. Ele ficou encantado, ficar perto dos atletas, entrar em campo e vivenciar esses momentos para ele foi mágico. E nesse jogo específico ele entrou ao lado do Cristaldo, no qual foi ele que fez o primeiro gol do jogo e o Dudu comentou comigo: "Viu pai, dei sorte para o Cristaldo" — relatou o pai Deivisson Costa.

Recentemente, no Gre-Nal 444, Dudu repetiu a experiencia e entrou em campo com os jogadores do Grêmio. Além disso, participa de diversas ações criadas pelo Ypiranga, no Estádio Colosso da Lagoa. A última foi no dia 15, quando o Canarinho recebeu o Grêmio e promoveu uma ação de conscientização de crianças com doenças raras.

Como adquirir a rifa

A rifa com as 12 camisas dos times do Gauchão, bem como a da seleção brasileira de futsal é vendida on-line. Cada número custa R$ 17 e pode ser adquirida através do site Rifei.

Como ajudar