Ypiranga encaminha registro de Jean Pyerre no BID

No início da negociação entre jogador e Ypiranga, ficou acordado que Jean Pyerre permaneceria no clube em 2025 por empréstimo do Ituano. No entanto, o meia entrou com um processo junto ao Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul (Siapergs) para rescindir seu contrato com o Galo de Itu. O motivo para a ação seria a falta de pagamento salarial por parte dos paulistas.