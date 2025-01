Torcedor de Passo Fundo escolheu o seu time favorito no Gauchão 

GZH realizou uma enquete para ver quem iria a torcida dos passo-fundenses. A dupla Gre-Nal foi a preferência do público, com vantagem para o Inter, que teve 52% dos votos. O Grêmio vem logo em seguida com 31%. Em terceiro lugar está o representante da região norte do Estado. O Ypiranga somou 11,7% da preferência dos torcedores.