O São Luiz estreou no Gauchão com a vitória de 2 a 1 sobre o Avenida, nesta quarta-feira (22). O time de Ijuí jogou no Estádio 19 de Outubro e controlou as principais ações da partida.

O Rubro abriu o placar com Adailson. Ainda no primeiro tempo, ficou com um jogador a menos com a expulsão de Da Silva. Mesmo assim fez 2 a 0 no segundo tempo com Felipe Tontini. Nos acréscimos, o Avenida esboçou a reação e descontou com Matheus Martins.