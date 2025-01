Relembre as últimas cinco estreias do Ypiranga no Campeonato Gaúcho

O Ypiranga inicia o Campeonato Gaúcho 2025 nesta quarta-feira (22), às 19h, diante do Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi. Desde 2020, quando retornou à elite do Estadual, o Canarinho não perde o confronto de estreia.

No primeiro ano depois de subir da Divisão de Acesso para o Gauchão, em 2020, o Ypiranga venceu o São Luiz por 1 a 0 , no Estádio Colosso da Lagoa. Na ocasião, o zagueiro Saimon, hoje na Ponte Preta, marcou o único gol da partida.

Em 2023, a estreia se repetiu contra o rival do Norte do Estado: 2 a 1 no São Luiz, em Erechim. Já na última temporada, o Canarinho aplicou 2 a 1 no Guarany de Bagé, no Estádio Estrela d'Alva.