Ypiranga define adversário para fazer dois amistosos de pré-temporada

O Ypiranga ainda não iniciou as atividades de pré-temporada, mas o departamento de futebol já confirmou a realização de dois amistosos visando a preparação do elenco para 2025. E ambos serão contra o São Luiz, de Ijuí.

Um deles acontece ainda em dezembro. No dia 30, uma segunda-feira, o teste será no Colosso da Lagoa, a partir das 19h. Já em 14 de janeiro, às 19h30min, o amistoso será no Estádio 19 de Outubro.