Ypiranga anuncia renovação de contrato com dois jogadores; veja como está o elenco para 2025

O Ypiranga segue anunciando os jogadores que serão comandados por Matheus Costa na próxima temporada. Neste final de semana a direção do Canarinho confirmou a renovação de contrato com dois atletas que estavam no elenco deste ano.

No sábado (30), o Ypiranga anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Heitor, de 35 anos. O defensor fará sua terceira temporada com as cores do Canarinho em 2025. Entre 2023 e 2024, o jogador disputou 51 jogos pelo time auriverde.