Lateral-esquerdo que estava disputando a Série B é o novo reforço do Ypiranga

O Ypiranga anunciou, nesta sexta-feira (6), a contratação do primeiro lateral-esquerdo para a próxima temporada. Trata-se do jogador Heitor Roca , de 26 anos, que estava na Ponte Preta.

Nesta temporada, além da Macaca, Heitor vestiu as cores do São José, onde disputou o Paulistão Série A2 e a Série D do Brasileirão. Ainda, acumula passagens por clubes como Uberlândia, Democrata e Marília.