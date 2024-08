Os próximos dois jogos podem decretar a classificação do Ypiranga à próxima fase da Série C do Brasileirão. Dentro do Colosso da Lagoa, onde não perde há mais de um ano, o Canarinho recebe a Ferroviária e o Caxias, sendo o primeiro no domingo (4), às 16h30min, e o segundo da quarta-feira (7), às 19h.