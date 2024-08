Nem mesmo o frio afastou cerca de 460 atletas que participaram neste domingo (25) da terceira edição da corrida do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) em Passo Fundo, no norte gaúcho. A prova teve largada às 9h no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo (UPF) e teve dois percursos: de 3km e 6km.