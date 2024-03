Nem mesmo um sábado (16) de calor, chuva e vento afastou os atletas do 2º Campeonato de Futebol da Escola Valentina Olanda Spessotto, em Passo Fundo. Cerca de 120 atletas participaram do torneio, mas, ao todo, mais de 500 pessoas estiveram presentes na competição realizada no bairro Petrópolis.