O Passo Fundo venceu o Lagoa, na noite desta terça-feira (7), e garantiu vaga para as semifinais do Gauchão de Futsal 2023. No tempo normal, os donos da casa venceram por 2 a 1 e, na prorrogação, por 1 a 0. A partida foi disputada na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo.