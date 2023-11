Casca é uma cidade da Região Norte do Rio Grande do Sul, que tem uma população de pouco mais de 9 mil habitantes. Nas últimas semanas, o assunto nas ruas do pequeno município tem sido o futsal. Não é para menos. O Sercca, time local, está entre os quatro melhores do Gauchão 2023 pela primeira vez e, nesta quarta-feira (21), enfrentará o maior vencedor da história do campeonato por uma vaga na decisão: a ACBF.