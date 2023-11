A segunda semifinal do Gauchão de Futsal 2023 será nesta quarta-feira (22). As equipes de Sercca e ACBF se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão de Futsal 2023. A partida ocorre às 20h, no Ginásio Maurício Rodrigues de Silva, em Casca. O confronto tem transmissão ao vivo, com imagens, pelo YouTube de GZH.