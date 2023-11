Nesta quarta-feira (1º), a partir das 16h, ACBF e Afucs decidem quem será o primeiro semifinalista do Gauchão de Futsal. Para o clube de Seberi, apenas a vitória interessa, visto a derrota por 7 a 3 na partida de ida. Entretanto, terá a missão de desbancar o atual campeão e equipe com a melhor campanha do campeonato.