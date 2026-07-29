Na briga pela liderança, Atlântico visita o Jaraguá pela Liga Nacional

Equipe já está em Jaraguá para partida desta quarta. Edson Castro / Atlântico

O Atlântico disputa a liderança da Liga Nacional de Futsal (LNF) em mais uma oportunidade nesta quarta-feira (29). A equipe de Erechim, no norte do Estado, irá enfrentar o Jaraguá, na Arena Jaraguá, em Santa Catarina, a partir das 19h15min, em jogo válido pela 14ª rodada da competição.

Na Liga, o Galo, que ocupa a 3ª colocação, com 29 pontos, vem de empate com o Cascavel em 2 a 2. Longe dos seus domínios, porém, a equipe de Erechim vem de vitória após vencer Carlos Barbosa por 2 a 1.

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Fora de casa, aliás, a equipe de Paulinho Sananduva possui, até aqui, quatro vitórias em seis jogos na competição nacional.

O Jaraguá, por sua vez, ocupa a 7ª colocação com 20 pontos e vem de duas vitórias consecutivas dentro dos seus domínios.