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Na briga pela liderança, Atlântico visita o Jaraguá pela Liga Nacional

Em caso de vitória, equipe de Erechim pode retomar a liderança da competição

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Felipe Matiasso*

Repórter

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