Atlântico sofre empate a nove segundos do fim, mas segue líder da Liga Nacional

O Atlântico ficou a poucos segundos de conquistar mais uma vitória na Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste domingo (19), a equipe de Erechim empatou em 2 a 2 com o Cascavel, no Caldeirão do Galo, pela 13ª rodada da competição.

Partida contou com emoção nos minutos finais. Edson Castro / Divulgação CER Atlântico

Depois de reassumir a vantagem a 11 segundos do fim, o time gaúcho viu os paranaenses igualarem o marcador apenas nove segundos depois.

A equipe de Erechim abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos quatro minutos, o ala Pedro aproveitou a oportunidade e colocou o Atlântico em vantagem diante da torcida.

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O empate do Cascavel veio na etapa complementar. Aos 24 minutos, Gabriel balançou as redes e devolveu o equilíbrio ao confronto.

Quando o empate parecia definido, aos 39 minutos, o pivô Hugo marcou para o Atlântico e encaminhou o que seria a vitória dos donos da casa.

A comemoração, porém, durou pouco. Poucos segundos depois, Geovani aproveitou a última investida do Cascavel e decretou o empate em 2 a 2.

Com o resultado, o Atlântico chega aos 29 pontos e segue na liderança da Liga Nacional. O Cascavel alcança 16 pontos e ocupa a 10ª colocação. O time também assegurou de forma antecipada a classificação no G-4, que avançam diretamente às quartas de final.