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Atlântico sofre empate a nove segundos do fim, mas segue líder da Liga Nacional

Equipe de Erechim chegou aos 29 pontos e seguirá na ponta da Liga Nacional após o 2 a 2 diante do Cascavel

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Vitor Zuccolo

Repórter

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