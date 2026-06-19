Embalado por seis vitórias seguidas, Atlântico coloca liderança à prova

O Atlântico defende a liderança da Liga Nacional de Futsal (LNF) neste sábado (20). A equipe recebe o Pato Futsal no Caldeirão do Galo, em Erechim no Norte do estado, às 18h.
O time ocupa a 1ª colocação na tabela com 21 pontos em oito jogos e possui seis vitórias consecutivas na competição. O Pato vem de vitória diante do Praia Clube, em casa, mas ainda não venceu como visitante, com duas derrotas e um empate.
Apesar disso, o técnico do Atlântico, Paulinho Sananduva, entende que é momento de a equipe manter a concentração para a partida.
— É um clássico nacional, uma decisão. O objetivo é mantermos a regularidade, brigando pelos primeiros lugares, com foco e atenção nos detalhes da partida— disse.
Neste momento, o Galo possui o 3º melhor ataque da competição, com 27 gols marcados, atrás apenas do vice-líder, Praia Clube (MG), e do 3º colocado, Joinville (SC).
O ala Serginho, um dos artilheiros da equipe, entende que os três pontos são importantes para encaminhar a classificação à próxima fase da competição.
— A gente vem de uma campanha muito boa, mas não podemos nos acomodar. Pra isso a gente conta com o Caldeirão lotado pra buscar a vitória —, disse o atleta.
Os ingressos para o duelo custam R$30 e podem ser adquiridos online ou na bilheteria. A transmissão será da LNFTV.
*Sob orientação e supervisão do jornalista Vitor Zuccolo.