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Embalado por seis vitórias seguidas, Atlântico coloca liderança à prova

Equipe de Erechim recebe o Pato Futsal no Caldeirão do Galo no sábado (20), a partir das 18h

Felipe Matiasso*

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