Atlântico busca manter boa fase em partida fora de casa pela Liga Nacional

Equipe de Erechim tem 75% de aproveitamento longe de casa. Edson Castro / Divulgação

O Atlântico volta a quadra neste sábado (27), em confronto direto pela Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe de Erechim, no norte do Estado, quer manter a distância de quatro pontos para o Praia Clube, de Minas Gerais.

A equipe de Erechim, que soma 24 pontos, visita o Joinville na Arena Cau Hansen, em Santa Catarina, a partir das 17h. A equipe catarinense é a 3ª colocada da competição, com 19 pontos.

Com 75% de aproveitamento longe do Caldeirão do Galo, o Atlântico busca a quarta vitória consecutiva fora de casa na competição. Até o momento, o visitante indigesto venceu as equipes do Tubarão, Minas e Marreco. O revés veio ainda na segunda rodada, diante do Santo André, em São Paulo.

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Para manter a boa fase e segurar o adversário catarinense, o Atlântico aposta na sequência forte de treinamentos que realizou durante a semana.

— Sei que eles têm um ataque muito forte, mas nós temos a melhor defesa. A gente sabe que eles usam muito bem o goleiro no 5 contra 4, mas a gente vem trabalhando esses detalhes pra poder sair com os três pontos — disse o ala PL, artilheiro do Galo na temporada.

Até o momento, o Atlântico tem oito vitórias em nove jogos, com aproveitamento superior a 88%. O jogo tem transmissão da LNFTV, no YouTube.