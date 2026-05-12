Passo Fundo Futsal visita o Russo Preto na estreia do Gauchão Série Ouro

O Passo Fundo Futsal começa nesta terça-feira (12) a busca pelo título do Campeonato Gaúcho de Futsal Série Ouro da temporada 2026, no norte do Estado.
O duelo é válido pelo grupo B da competição, organizada pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS). A partida será contra o Russo Preto no Ginásio Poliesportivo de Tapera, às 20h30min.
A equipe da casa espera contar com casa cheia no confronto regional. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 15 na bilheteria. A partida terá transmissão da Voz TV no Facebook, YouTube e site.
A arbitragem será de Joilson Gradin e Geisson Wolfart. Já Robson Salomão será o oficial de mesa que estará acompanhado do cronometrista Regis Darlan Pereira Monteiro.
Além do Russo Preto, serão adversários do PFF no grupo B a Associação Riograndense, a UFSM (Santa Maria), o Jaguarão, o Ijuí Futsal e o Atlântico.
Nesta primeira fase, as equipes se enfrentam dentro do grupo, em jogos de ida e volta. Os cinco melhores de cada chave e o sexto melhor colocado avançam às oitavas de final.