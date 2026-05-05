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Passo Fundo Futsal anuncia que não vai participar do Brasileirão de Futsal em 2026

Clube aponta fatores como custo da taxa de inscrição e demora nas definições da competição para desistência

Felipe Matiasso*

Estagiário

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