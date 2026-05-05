Passo Fundo Futsal anuncia que não vai participar do Brasileirão de Futsal em 2026

O clube segue com foco no Gauchão Série Ouro. Alex Borgmann / Divulgação

O Passo Fundo Futsal (PFF) informou que não vai participar do Campeonato Brasileiro de Futsal de 2026. A decisão foi divulgada na segunda-feira (4), nas redes sociais do clube.

Em nota, o PFF afirmou que a "decisão foi tomada com base em fatores que inviabilizaram a participação responsável da equipe".

Entre os motivos citados estão o custo da taxa de inscrição, a demora da organização nas definições da competição e o curto prazo para captação de patrocinadores. Diante das indefinições, o PFF disse que "não foi possível garantir uma participação segura e estruturada".

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Na temporada passada, o PFF teve a segunda melhor campanha da primeira fase do Brasileirão, na qual ficou invicto. A equipe chegou até a semifinal quando foi superado pelo Traipu, do Alagoas, nas duas partidas da decisão.