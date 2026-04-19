Futsal

Luto no esporte
Notícia

Morre Arno, ídolo do futsal de Passo Fundo, aos 54 anos: "um dos maiores pivôs do Rio Grande do Sul"

"Rei das bicicletas", atleta teve passagens por clubes como UPF Futsal, Enxuta e ACBF. Foi protagonista da geração que consolidou Passo Fundo no esporte estadual 

Eduarda Costa

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