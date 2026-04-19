Morre Arno, ídolo do futsal de Passo Fundo, aos 54 anos: "um dos maiores pivôs do Rio Grande do Sul"

Arno no time UPF Futsal, no fim dos anos 1990 Arno Rogério Braun / Arquivo Pessoal

O ídolo do futsal gaúcho e de Passo Fundo, Arno Rogério Braun, morreu neste sábado (18), aos 54 anos, vítima de um infarto.

Com passagens pelos clubes UPF Futsal, Uruguaianense, Enxuta, Russo Preto e ACBF, foi protagonista da geração que consolidou Passo Fundo no esporte estadual, na década de 1990.

— Foi um dos maiores pivôs do Rio Grande do Sul. Chamávamos de "rei da bicicleta", porque ele armava o jogo para isto e teve vários gols de bicicleta. Dentro e fora de quadra era um ser humano que só queria o bem — relembra o amigo e parceiro de time na UPF, Gilmar Andre Souza, o Giba, treinador de futsal.

Em sua trajetória no esporte, teve participação em momentos marcantes, como o título estadual da ACBF em 1999.

Homenagem do Passo Fundo Futsal

Nas redes sociais, o Passo Fundo Futsal lamentou profundamente o falecimento de Arno. Em nota, o clube valorizou a história do atleta no futsal gaúcho: "Seu talento, sua entrega e sua paixão pelo futsal inspiraram gerações e deixam um legado eterno para o esporte. Seu nome estará para sempre na memória do clube e no coração da torcida."

Homenagem do Russo Preto Futsal

O Russo Preto Futsal, time em que fez parte da trajetória de Arno, também se manifestou nas redes sociais. No texto, o clube comentou sobre a passagem do atleta: "Arno foi um grande pivô da década de 1990, deixando sua marca dentro de quadra com garra, talento e dedicação. Mais do que um jogador, foi parte importante da construção da identidade do nosso clube."

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