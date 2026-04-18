Atlântico recebe o Campo Mourão neste domingo pela Liga Nacional

Atlântico é o quinto colocado na tabela com três pontos. Edson Castro / Atlântico

O Atlântico entra em quadra neste domingo (19) em busca da segunda vitória na Liga Nacional de Futsal (LNF). O time comandado por Paulinho Sananduva conta com o apoio da torcida para se aproximar da liderança da competição.

A equipe de Erechim recebe o Campo Mourão (PR) no Caldeirão do Galo, às 11h. O Atlântico é o quinto colocado na tabela com três pontos.

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Na estreia, o Galo venceu o São José (SP) em casa. Depois, foi derrotado para o Santo André em solo paulista.

Os ingressos para o duelo contra a equipe paranaense estão disponíveis online e na bilheteria no valor de R$30. A partida terá transmissão no canal da LNF no YouTube.