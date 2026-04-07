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Atlântico perde para o Santo André e sofre primeira derrota na Liga Nacional de Futsal

Galo criou boas chances, mas parou no goleiro Jacaré e foi superado por 3 a 1 nesta segunda-feira

Caroline Dolina

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