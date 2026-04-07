Atlântico perde para o Santo André e sofre primeira derrota na Liga Nacional de Futsal

Galo foi superado em São Paulo nesta segunda-feira (6). Joyce Henrique / Focografia.oficial

Mesmo criando boas oportunidades e exigindo grandes defesas do goleiro adversário, o Atlântico sofreu na noite desta segunda-feira (6) sua primeira derrota na Liga Nacional de Futsal (LNF). Pela segunda rodada da competição, o Galo foi superado pelo Santo André pelo placar de 3 a 1, em São Paulo.

A partida foi marcada pela postura ofensiva da equipe gaúcha, que mesmo com vários desfalques conseguiu criar inúmeras chances de gol. O destaque do confronto, no entanto, foi o goleiro Jacaré, do Santo André, que realizou defesas decisivas e teve papel fundamental no resultado.

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O time paulista abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 12min19s, Bob converteu cobrança de pênalti e fez 1 a 0 para o Santo André. Na etapa final, os donos da casa ampliaram logo aos 4min04s, com Xuxa, que aproveitou a oportunidade para marcar o segundo.

Aos 14min20s, Xuxa acabou expulso, deixando o Santo André com um jogador a menos por dois minutos. O Atlântico aproveitou a vantagem numérica e conseguiu descontar aos 16 minutos, quando Serginho arriscou uma finalização cruzada pela ala direita e venceu o goleiro Jacaré.

Nos minutos finais, o Galo passou a utilizar o goleiro-linha em busca do empate. No entanto, quem voltou a marcar foi o Santo André. Aos 18min30s, Mancine roubou a bola no setor defensivo e, com o gol livre, encobriu a quadra para fechar o placar em 3 a 1.