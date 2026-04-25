Atlântico Futsal estreia na Copa Liga Nacional neste domingo no Rio Grande do Norte

Edição histórica do torneio reúne 32 equipes. Edson Castro / Atlântico

O Atlântico Futsal, de Erechim, vai estrear na primeira edição da Copa Liga Nacional de Futsal (LNF) neste domingo (26). O jogo diante do América-RN está marcado para às 11h.

A partida acontecerá no Ginásio Poliesportivo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Natal, e terá transmissão no canal da LNFTV no YouTube.

A edição histórica do torneio reúne 32 equipes da LNF Gold e Silver em formato eliminatório desde a primeira rodada, em jogo único.

Leia Mais Segunda etapa do Gauchão de Poker acontece em Passo Fundo com prêmios que somam R$ 2 milhões

Os confrontos foram definidos por sorteio e as equipes da LNF Silver decidirão a vaga em casa. O vencedor avança à segunda fase, a qual contará com um novo sorteio para definir os duelos.

Em caso de empate, a partida vai para a prorrogação. Se o resultado persistir, a decisão será nos pênaltis.