Supertaça Farroupilha de Futsal é cancelada após clube alegar condições insalubres

Ginásio Municipal de Camaquã seria o palco da competição. Vélez Camaquã, Divulgação

A Supertaça Farroupilha de Futsal 2026, prevista para ocorrer entre este sábado (14) e quinta (19) em Camaquã, teve sua realização inviabilizada após série de desistências. A competição havia sido anunciada oficialmente pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF) como o encontro de campeões da temporada passada, reunindo vencedores das Taças Farroupilhas de 2025 e clubes convidados.

A primeira baixa aconteceu nesta quinta (12), quando a Uruguaianense divulgou uma nota oficial comunicando sua saída do torneio. O clube alegou que as acomodações disponibilizadas pela organização, como colchões no chão de uma escola de Camaquã, não atendiam às condições mínimas adequadas, classificando-as como insalubres.

Segundo o comunicado, além da falta de estrutura, os custos de hospedagem para buscar alternativas adequadas ultrapassariam R$ 15 mil, tornando inviável a participação.

Ibira e Entre-Ijuís também deixam a competição

Após o posicionamento da Uruguaianense, Ibira e Entre-Ijuís, outras duas equipes confirmadas, também decidiram não participar da competição. Com três desistências em poucas horas, o cenário da Supertaça mudou completamente.

Diante disso, Soberano, Vélez Camaquã e Santa Rosa, equipes que ainda permaneciam confirmadas, se reuniram e decidiram, em comum acordo, desistir da disputa.

Sem clubes remanescentes, a Supertaça Farroupilha 2026, que abriria o calendário da Liga Gaúcha de Futsal, ficou sem condições de ser realizada.

Liga Gaúcha confirmou o cancelamento

Na tarde desta sexta-feira (13), a Liga Gaúcha de Futsal divulgou nota oficial comunicando o cancelamento da competição. O texto afirma:

"A Liga Gaúcha de Futsal informa que, em razão da desistência de participação por parte de algumas equipes previamente confirmadas, decidiu cancelar a realização da edição 2026 da Supertaça Farroupilha, que estava programada para ocorrer no município de Camaquã. A entidade agradece ao município de Camaquã, bem como aos clubes envolvidos na organização da competição, pela parceria e disponibilidade demonstradas durante o processo de construção do evento.

A Liga Gaúcha de Futsal permanece trabalhando na organização das demais competições do calendário 2026, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento e fortalecimento do futsal no Rio Grande do Sul".

Confira as notas dos clubes participantes

Associação Esportiva Uruguaianense

"A Associação Esportiva Uruguaianense agradece o convite para participar da Super Copa da Liga Gaúcha de Futsal, vaga obtida pela conquista do título da Copa dos Pampas 2025. Entendemos que uma competição reunindo os campeões das principais competições do ano anterior são positivas e contribuem para valorizar o esporte, promover o intercâmbio entre equipes e fortalecer o futsal em nosso Estado.

No entanto, após uma análise criteriosa, constatamos que os custos de hospedagem para o período da competição giram em torno de R$ 15.000,00, valor que se torna inviável financeiramente para a nossa equipe. Além disso, avaliamos que as acomodações disponibilizadas às equipes convidadas não atendem às condições mínimas adequadas. Ao nosso entendimento, as condições apresentadas são insalubres, o que poderia gerar transtornos inclusive de ordem trabalhista em relação aos nossos atletas e comissão técnica.

O futsal se tornou um esporte de massa, com grande visibilidade e profissionalização. Por isso, entendemos que os atletas das equipes profissionais merecem todo o zelo e cuidado para o desempenho de suas atividades.

Apesar de reconhecermos a seriedade e o compromisso dos organizadores do evento, as condições apresentadas para a recepção aos atletas — com colchões no chão — não condizem com o alto nível de investimentos que vêm sendo aplicados no desenvolvimento do futsal gaúcho. Acreditamos que oferecer uma estrutura adequada, especialmente no que diz respeito ao alojamento das equipes, é o mínimo esperado em competições desse nível.

Diante desse cenário, e com o devido respeito à organização da competição, comunicamos que a Uruguaianense não participará da Super Copa da Liga.

Ao mesmo tempo, pedimos sinceras desculpas à nossa imensa torcida, que sempre acompanha e apoia a equipe, bem como ao nosso seleto grupo de patrocinadores e apoiadores, que caminham ao nosso lado e tornam possível a continuidade do projeto esportivo da Uruguaianense.

Reafirmamos nossa consideração e admiração pelo trabalho realizado pela organização e desejamos pleno sucesso no evento".

Entre-Ijuís Futsal

"O Entre-Ijuís Futsal vem a público informar que não participará da Super Taça Farroupilha 2026.

Após a confirmação, na tarde desta quinta-feira (12/03), de que uma das equipes não participaria mais da competição, entendemos que a disputa acabou ficando desequilibrada tecnicamente, já que previamente se passou a ter apenas um dos quatro semifinalistas.

Além disso, diante das dificuldades financeiras que hoje fazem parte do nosso dia a dia e considerando o grande esforço que sempre tem sido feito para viabilizar a participação, o diretor optou por retirar o time do campeonato.

A decisão foi tomada após avaliação conjunta da diretoria, sempre pensando na sustentabilidade do projeto e no acondicionamento do trabalho que vem sendo desenvolvido.

Desejamos uma boa competição às equipes participantes e seguimos firmes na preparação da temporada, representando com orgulho nossa comunidade e nossa região missioneira".

Soberano Futsal

"O Soberano FLG Imóveis informa que a Supertaça Farroupilha está cancelada. A decisão foi tomada pela organização após desistências de equipes que inviabilizaram a realização da competição.

Lamentamos o ocorrido, especialmente por se tratar de um evento que marcaria o pontapé inicial do calendário de competições do ano. Seguimos com nosso planejamento de temporada e concentrados nos próximos compromissos do Leão.



Seguimos!"

Santa Rosa Futsal