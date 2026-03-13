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Falta de estrutura
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Supertaça Farroupilha de Futsal é cancelada após clube alegar condições insalubres

Desistências levaram Liga Gaúcha a suspender competição prevista para ocorrer em Camaquã a partir de sábado (14)

Caroline Dolina

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