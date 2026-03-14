Passo Fundo Futsal vence Cerro Largo e encaminha vaga à final da Copa dos Campeões

O Passo Fundo Futsal conquistou sua segunda vitória na Copa dos Campeões nesta sexta‑feira (13), ao vencer o Cerro Largo por 4 a 1 no Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto, em Santiago. Com atuação segura e bem organizada, a equipe de Vandré da Costa controlou as ações desde o início e encaminhou a classificação para a final da competição, somando mais três pontos e mantendo 100% de aproveitamento no torneio.
Com o resultado, o PFF garantiu vaga para disputar a Copa Sul e volta à quadra neste sábado (14) apenas para definir a primeira ou segunda colocação do quadrangular. Às 21h, a equipe enfrenta a SER Santiago, anfitriã da competição.
A final do torneio será disputada no domingo (15), às 18h.
O jogo
A primeira etapa foi equilibrada, com as duas equipes alternando boas chegadas e criando oportunidades principalmente pelas alas. O duelo seguiu parelho durante todo o período, até que, nos instantes finais antes do intervalo, o Passo Fundo Futsal conseguiu abrir o placar. Após uma troca de passes rápida, Marcelinho recebeu pela ala direita e finalizou cruzado, firme, para fazer 1 a 0.
No segundo tempo, o PFF voltou mais organizado defensivamente e não sofreu riscos, assumindo o controle das ações. Logo ampliou com Pebinha, que atacou o espaço, fechou o ângulo de Ronald e concluiu com precisão para marcar o segundo. O terceiro saiu em bela jogada de Basso: ele aplicou uma finta sobre a marcação, girou o corpo e bateu para o fundo da rede.
Já na reta final, Pebinha arriscou o chute e Dudu desviou no caminho para marcar o quarto gol do Passo Fundo Futsal. O Cerro Largo ainda descontou em cobrança de falta direta com Rômulo, que fechou o placar em 4 a 1.