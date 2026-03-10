Passo Fundo Futsal estreia na Copa dos Campeões, primeiro passo para a Libertadores

Elenco está há 21 dias realizando pré-temporada. Alex Borgmann / Passo Fundo Futsal, Divulgação

O Passo Fundo Futsal inicia nesta quinta-feira (12), às 19h, no Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto, em Santiago, sua trajetória na Copa dos Campeões 2026, competição que abre oficialmente a temporada e pode levar o clube até a Libertadores da América. O torneio reúne Passo Fundo Futsal, SER Santiago e Cerro Largo.

A disputa é em formato de quadrangular, com três rodadas classificatórias. Os dois melhores fazem a final no domingo (15) e garantem automaticamente vaga na Copa Sul, etapa seguinte do caminho que leva à Supercopa e, posteriormente, à Libertadores.

Pré-temporada curta, mas considerada suficiente por Vandré

O técnico Vandré da Costa destacou que a preparação, embora reduzida, foi bem aproveitada. O Passo Fundo iniciou a pré-temporada em 17 de fevereiro e realizou apenas um jogo-treino, contra o Ibira, com vitória e desempenho satisfatório.

— A nossa preparação está na reta final. Tivemos 21 dias de preparação e acredito que foi o suficiente para essa competição. É um torneio de tiro curto, com equipes de renome do cenário gaúcho. Nossa estreia será na quinta-feira e sabemos da dificuldade e da importância da competição para todos — avaliou.

O treinador também ressaltou a prioridade dada aos treinos, especialmente devido à mescla entre atletas remanescentes e reforços:

— Priorizamos os treinamentos pela junção de atletas novos com os do ano passado. Pelo que vimos na preparação, temos grandes chances de fazer uma grande competição.

Disputa intensa pela vaga na Copa Sul

Para Vandré, a Copa dos Campeões reúne adversários de alto nível e características distintas, o que aumenta o grau de dificuldade do quadrangular.

— As equipes são de renome no futsal gaúcho. Algumas mudaram bastante, como a AGE e o Cerro Largo, já Santiago manteve a base e se reforçou. Todos entram com os mesmos objetivos que nós. As dificuldades serão imensas — disse.

Mas o treinador garante que o Passo Fundo está preparado para brigar pelas primeiras posições.

— Temos capacidade e condições de buscar a classificação para a Copa Sul e, consequentemente, brigar pelo título. Temos que fazer por onde isso acontecer — completou.

Tabela de jogos — Copa dos Campeões 2026

1ª rodada— 12/3/2026 (quinta)

19h — Passo Fundo Futsal x AGE Futsal

21h — SER Santiago/ACCAd x Cerro Largo Futsal

2ª rodada — 13/3/2026 (sexta)

19h — Cerro Largo Futsal x Passo Fundo Futsal

21h — AGE Futsal x SER Santiago/ACCAd

3ª rodada — 14/3/2026 (sábado)

19h — Cerro Largo Futsal x AGE Futsal

21h — SER Santiago/ACCAd x Passo Fundo Futsal

Final — 15/3/2026 (domingo)