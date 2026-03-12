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Passo Fundo Futsal domina e goleia a AGE na estreia da Copa dos Campeões

No primeiro jogo da temporada, PFF aplicou 6 a 1 na equipe de Guaporé, nesta quinta-feira

Caroline Dolina

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