Passo Fundo Futsal domina e goleia a AGE na estreia da Copa dos Campeões

PFF marcou cinco gols na segunda etapa. LM Photo, Divulgação

O Passo Fundo Futsal começou a Copa dos Campeões com o pé direito nesta quinta-feira (12), no ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto, em Santiago. Sem enfrentar grandes dificuldades, a equipe de Vandré da Costa dominou as ações desde o início e venceu a AGE por 6 a 1 na estreia da competição.

O PFF volta à quadra nesta sexta-feira (12), às 19h, para enfrentar o Cerro Largo, em sua segunda partida pelo quadrangular. No quadrangular, apenas as duas equipes que somarem mais pontos avançam para a decisão de domingo (15), às 18h.

A competição também serve como porta de entrada para o calendário nacional, já que garante ao campeão e ao vice uma vaga na Copa Sul, que antecede a Copa dos Campeões Regionais e a Supercopa. Por isso, chegar à final de domingo é um passo importante no caminho até os principais torneios da temporada, incluindo o percurso que pode levar à Libertadores da América.

O jogo

A partida começou equilibrada, com chances para os dois lados e boa atuação dos goleiros, especialmente Queixo, do Passo Fundo Futsal, que fez três intervenções importantes no início. Mesmo com o jogo parelho, o PFF conseguiu sair na frente quando Kauê recebeu na ala direita após uma roubada de bola e finalizou cruzado para abrir o placar: 1 a 0.

No segundo tempo, a AGE tentou pressionar em busca do empate, mas quem voltou a marcar foi o Passo Fundo. Dudu aproveitou um rebote de Jacky dentro da área e completou para o gol, ampliando para 2 a 0. Pouco depois, Cardelli recebeu livre após erro de marcação e chutou firme para fazer 3 a 0.

Vitinho foi expulso, deixando o Passo Fundo com um jogador a menos. Ainda assim, foi o time de Vandré da Costa quem aproveitou: Dudu roubou a bola no meio da quadra e, com o gol vazio, tocou para ampliar o placar para 4 a 0.

Na reta final, a AGE colocou goleiro-linha para tentar reagir, mas o PFF voltou a aproveitar o erro. Pebinha interceptou um passe na defesa e mandou por cobertura, marcando o quinto gol. O Passo Fundo ainda chegou ao sexto em uma cobrança de lateral ensaiada, quando Marcelinho recebeu na área e finalizou com precisão.