Passo Fundo Futsal conquista a Copa dos Campeões de forma invicta

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O Passo Fundo Futsal (PFF) iniciou a temporada de 2026 com o pé direito ao erguer o troféu da Copa dos Campeões de forma invicta. Na grande final, realizada na noite deste domingo (15) em Santiago, na Região Central, a equipe comandada pelo técnico Vandré da Costa derrotou a AGE, de Guaporé, pelo placar de 2 a 0.

A vitória que garantiu o título foi construída com gols de Marcelinho e do goleiro Queixo. Com este resultado, o PFF selou uma campanha sólida na competição, acumulando três vitórias e um empate.

A trajetória vitoriosa incluiu uma atuação dominante na fase classificatória, como a vitória por 4 a 1 sobre o Cerro Largo na última sexta-feira (13). Naquela ocasião, Marcelinho, Pebinha, Basso e Dudu balançaram as redes, demonstrando a organização ofensiva e defensiva que se tornaria a marca da equipe no torneio.