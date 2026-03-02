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Justiça libera torcedor preso por injúria racial em semifinal da Supercopa de Futsal

O homem, de 53 anos, foi preso durante a partida entre Joinville e Magnus na sexta-feira (27), após ter chamado o goleiro Kleyton, do JEC, de "Vera Verão"

Caroline Dolina

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Felipe Matiasso*

Estagiário

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