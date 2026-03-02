Justiça libera torcedor preso por injúria racial em semifinal da Supercopa de Futsal

Kleyton, goleiro do Joinville, relatou ter sido chamado de “Vera Verão” por um torcedor que estava posicionado nas escadas atrás de um dos gols. Reprodução YouTube da CBFS

A Justiça concedeu liberdade, na tarde deste domingo (1º), ao homem de 53 anos preso em flagrante por injúria racial durante a semifinal da Supercopa de Futsal, em Erechim. Agora, o processo pelo ato discriminatório segue em andamento, e o caso continuará sendo investigado pelas autoridades.

A prisão ocorreu na noite de sexta‑feira (27), durante o confronto entre Joinville e Magnus, que foi paralisado por cerca de 10 minutos após a denúncia feita pelo goleiro Kleyton. Segundo o atleta, um torcedor posicionado atrás de um dos gols teria o chamado de “Vera Verão”, expressão considerada ofensiva e de cunho racista. Depois, já na delegacia, ele e o goleiro Matheus, relataram que o homem também teria utilizado o termo “macaco” ao se referir à Kleyton.

Diante da acusação, o protocolo antirracismo da FIFA foi acionado imediatamente, determinando a interrupção da partida até que a situação fosse apurada. O torcedor apontado foi identificado pelo policiamento e retirado do ginásio. Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento e teve a prisão em flagrante formalizada.

O Atlântico, clube anfitrião da competição, informou em nota que repudia qualquer ato de discriminação e que prestou assistência ao atleta, acompanhando a delegação do Joinville no registro da ocorrência.

Quem foi Vera Verão?

O nome foi dado a uma personagem criada e interpretada pelo ator e humorista Jorge Lafond, que ganhou notoriedade na televisão brasileira nos anos 1990, especialmente no programa A Praça é Nossa. A personagem ficou marcada por estereótipos e exageros cômicos, e o uso do nome como referência à cor da pele de uma pessoa é frequentemente associado a ofensa racial, o que motivou a aplicação do protocolo antirracismo durante a semifinal.