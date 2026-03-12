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Emoção até o fim
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Goleiro brilha nos pênaltis, Atlântico vence o Minas e vai à final da Supercopa Gramado

Após empate em 4 a 4 no tempo normal, Ryan defendeu três cobranças e garantiu o Galo na decisão contra a ACBF

Caroline Dolina

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