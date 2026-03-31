Futsal

Em Erechim
Notícia

Em sua 25ª participação na Liga Nacional de Futsal, Atlântico larga com vitória sobre o São José

Com quatro gols na etapa final, Galo somou os primeiros pontos na caminhada pelo bicampeonato da competição

Caroline Dolina

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