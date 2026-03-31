Em sua 25ª participação na Liga Nacional de Futsal, Atlântico larga com vitória sobre o São José

Malcon e João Vitor marcaram na vitória do Galo. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico começou com o pé direito sua trajetória na Liga Nacional de Futsal (LNF). Na noite desta segunda-feira (30), o Galo venceu o São José por 4 a 1, em Erechim, na estreia da primeira fase da competição. Todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo.

Depois de uma etapa inicial bastante disputada e sem gols, o Galo precisou de 4 minutos e 20 segundos para abrir o placar. Serginho encontrou João Vitor, que desviou dentro da área e colocou o Atlântico em vantagem.

A reação dos visitantes veio rapidamente. Um minuto depois, Dentinho aproveitou oportunidade e deixou tudo igual para o São José. No entanto, a resposta do time de Erechim foi quase imediata. Aos 6 minutos, Serginho, de fora da área, acertou um lindo chute e marcou um golaço, recolocando o Atlântico na frente do placar.

O domínio da equipe da casa se consolidou aos 11min08s. Malcon recebeu dentro da área, definiu com precisão e fez o terceiro do Galo. Já aos 16min05s, PL aproveitou a oportunidade e fechou a conta, garantindo o 4 a 1 na estreia da LNF.

Após a partida, Serginho destacou a importância do resultado e a evolução da equipe ao longo do jogo.

— Temos que consertar algumas coisas que não deram certo no primeiro tempo, mas acredito que também na segunda etapa do jogo fomos bem, criando chances. No segundo tempo conseguimos os gols e é sempre importante estrear vencendo — frisou o ala.