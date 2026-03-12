Decisão em Gramado: Atlântico e ACBF duelam pelo título da Supercopa

Último confronto entre as equipes foi pelo Gauchão de Futsal, em novembro de 2025. Kamily Biasi / Atlântico, Divulgação

O primeiro clássico gaúcho do futsal em 2026 já tem palco, horário e clima de decisão. Atlântico e ACBF se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 20h, no Ginásio Perinão, para decidir quem fica com o título da Supercopa Gramado.

O Atlântico garantiu vaga na final depois de superar o Minas em um duelo eletrizante nesta quarta-feira (11). Após empate em 4 a 4 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis, onde a estrela do goleiro Ryan brilhou. Com três defesas, ele comandou a vitória por 3 a 2 e colocou o Galo na disputa pelo título.

Mais cedo, a ACBF também fez sua parte. A equipe de Carlos Barbosa venceu o Praia Clube por 2 a 1, em uma partida controlada e de forte presença defensiva, garantindo sua classificação para a grande final da competição realizada em Gramado.