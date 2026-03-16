Com menos jogos e novo formato, Atlântico conhece tabela da Liga Nacional de Futsal

Estreia do time gaúcho será no Caldeirão do Galo. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico já sabe qual será o seu percurso na primeira fase da Liga Nacional de Futsal (LNF) 2026. A entidade divulgou a tabela completa, que marca a estreia do Galo no dia 30 de março, contra o São José, no Caldeirão do Galo.

A edição deste ano chega com mudanças importantes. Embora a LNF já adotasse turno único, a competição terá menos jogos, já que o número de equipes diminuiu. A liga passou por uma reestruturação que incluiu a criação da LNF Silver, a nova segunda divisão, e a entrada de 10 novos clubes, distribuídos entre as duas categorias. Agora, cada divisão conta com 16 equipes.

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Entre os gaúchos, Atlântico e ACBF seguem na elite, enquanto o Vélez Camaquã disputará a LNF Silver. Na primeira divisão, os quatro primeiros colocados avançam direto às quartas de final, enquanto os times do 5º ao 12º lugar disputam os playoffs das outras vagas. Já os dois últimos serão rebaixados, e o 14º ainda enfrentará o terceiro da LNF Silver em um playoff de permanência.

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