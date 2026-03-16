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Com menos jogos e novo formato, Atlântico conhece tabela da Liga Nacional de Futsal

Entidade adotou novo desenho competitivo e menos equipes nesta temporada; Galo tem estreia marcada para 30 de março

Caroline Dolina

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