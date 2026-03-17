Choque de campeões: Atlântico encara o Jaraguá na estreia da Copa do Brasil

Paulinho Sananduva comandou o último trabalho antes do confronto. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico inicia nesta terça-feira (17) sua caminhada em busca do tricampeonato consecutivo da Copa do Brasil de Futsal. O Galo enfrenta o Jaraguá, às 19h30min, na Arena Jaraguá, em Santa Catarina, pela partida de ida da primeira fase.

A primeira fase coloca frente a frente dois campeões nacionais: de um lado, o Atlântico, atual campeão da Copa do Brasil; do outro, o Jaraguá, atual campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF). O duelo, segundo o técnico Paulinho Sananduva, promete ser intenso e de alto nível técnico entre equipes acostumadas a decisões.

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O comandante destacou a necessidade de foco máximo logo na estreia, mesmo diante do desgaste acumulado pelo grupo depois das disputas da Supercopa e da Supercopa Gramado. Sananduva lembrou que, em momentos de sequência pesada de jogos, a resposta mental e coletiva da equipe precisa aparecer.

— Precisamos estar preparados técnica, tática e psicologicamente para enfrentar um adversário qualificado. Jogos assim exigem o máximo de todos nós — afirmou o treinador.

A partida de volta ocorre na próxima terça-feira (24), às 19h30min, no Caldeirão do Galo, em Erechim. Quem avançar encara o vencedor de Joinville e SER Santiago na segunda fase.

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