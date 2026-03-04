Atual campeão, Atlântico inicia caminhada na Supercopa Gramado 

O Atlântico começa, nesta quinta-feira, (5) a caminhada em busca do bicampeonato da Supercopa Gramado de Futsal. Atual campeão da competição, o Galo retorna ao Ginásio Perinão, em Gramado, para a edição que, pela primeira vez, integra oficialmente o calendário da Liga Nacional de Futsal (LNF).
Entre os dias 5 e 13 de março, nove equipes disputam o troféu da pré-temporada na região das Hortênsias. O torneio reúne grandes forças da LNF e marca o início dos trabalhos oficiais de 2026.
Atlântico estreia contra o Cascavel
Integrante do Grupo B, ao lado de Cascavel e Minas, o Atlântico terá dois compromissos logo nos dois primeiros dias da competição. A equipe de Erechim estreia nesta quinta, às 18h, contra o Cascavel.
Na sexta-feira (6), às 17h, o Galo volta à quadra para enfrentar o Minas, encerrando sua participação na primeira fase. Os sete melhores avançam diretamente às quartas de final, enquanto os dois últimos disputam a repescagem.
Grupos da Super Copa Gramado 2026
- Grupo A: ACBF, Corinthians e Praia Clube;
- Grupo B: Atlântico, Cascavel e Minas;
- Grupo C: Campo Mourão, Vasco e Magnus.
Tabela de jogos
Primeira fase
Quinta-feira (5/3)
16h – Campo Mourão x Vasco
18h – Atlântico x Cascavel
20h – Corinthians x ACBF
Sexta-feira (6/3)
17h – Atlântico x Minas
19h – Campo Mourão x Magnus
21h – Corinthians x Praia Clube
Sábado (7/3)
16h – Vasco x Magnus
18h – ACBF x Praia Clube
20h – Cascavel x Minas
Repescagem – Domingo (8/3)
11h – 8º colocado x 9º colocado
Quartas de final – Segunda-feira (9/3)
14h – 3º colocado x 6º colocado
16h – 4º colocado x 5º colocado
19h – 2º colocado x 7º colocado
21h – 1º colocado x vencedor da repescagem
Semifinais – Quarta-feira (11/3)
19h – Semifinal 1
20h – Semifinal 2
Final – Sexta-feira (13/3)
20h – decisão da Super Copa Gramado 2026