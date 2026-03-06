Atlântico vence Minas e avança às quartas de final da Supercopa Gramado

Serginho marcou um dos gols do Galo na partida. Guilherme Rudnicki Fattori / Supercopa Gramado, Divulgação

O Atlântico está garantido nas quartas de final da Supercopa Gramado. Nesta sexta-feira (6), o Galo venceu o Minas por 3 a 2 no Ginásio Perinão, pela segunda rodada da competição, e assegurou a vaga na próxima fase.

Agora, o Galo aguarda a definição das colocações e dos demais classificados para conhecer seu adversário de segunda‑feira (9). O horário da partida ainda depende da posição final na tabela.

O jogo

O jogo começou com o Atlântico buscando impor intensidade na quadra ofensiva, enquanto o Minas se defendia com atenção e dificultava as infiltrações. Aos 7min36s, os mineiros tiveram um pênalti assinalado a seu favor. Thierry cobrou com força, sem chances para o goleiro Rodrigo, e abriu o placar: 1 a 0.

Mesmo em desvantagem, o Galo passou a apostar nos contra‑ataques para tentar igualar o marcador. A estratégia funcionou no fim da primeira etapa: aos 18min40s, Malcom finalizou, Anderson fez a defesa e, no rebote, o próprio pivô completou no canto, deixando tudo igual no Perinão: 1 a 1.

Depois do intervalo, o Atlântico voltou ainda mais agressivo. A pressão deu resultado cedo. Aos 3min27s, Ruanzin aproveitou novo rebote de Anderson e virou o placar para o time erechinense: 2 a 1.

O momento era favorável e o Galo não diminuiu o ritmo. Aos 7min07s, veio mais uma grande oportunidade: pênalti para o Atlântico. Serginho foi para a cobrança e soltou uma bomba no alto, indefensável, ampliando para 3 a 1 e inflamando a torcida presente no ginásio.

O Minas ainda descontou faltando 52 segundos para o fim. Em cobrança de falta, Bryan desviou e marcou o segundo gol mineiro: 3 a 2. Apesar da pressão final, o Atlântico administrou bem os últimos instantes e confirmou a vitória.

Fórmula da Supercopa Gramado

A competição reúne nove equipes distribuídas em três grupos, e os sete melhores da classificação geral avançam diretamente às quartas de final. Os dois últimos colocados disputam a repescagem no domingo (8).

Grupo A: ACBF, Corinthians e Praia Clube;

ACBF, Corinthians e Praia Clube; Grupo B: Atlântico, Cascavel e Minas;

Atlântico, Cascavel e Minas; Grupo C: Campo Mourão, Vasco e Magnus.

Tabela de jogos

Primeira fase – Sábado (7/3)

16h – Vasco x Magnus

18h – ACBF x Praia Clube

20h – Cascavel x Minas

Repescagem – Domingo (8/3)

11h – 8º colocado x 9º colocado

Quartas de final – Segunda-feira (9/3)

14h – 3º colocado x 6º colocado

16h – 4º colocado x 5º colocado

19h – 2º colocado x 7º colocado

21h – 1º colocado x vencedor da repescagem

Semifinais – Quarta-feira (11/3)

19h – Semifinal 1

20h – Semifinal 2

Final – Sexta-feira (13/3)