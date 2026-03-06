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Atlântico vence Minas e avança às quartas de final da Supercopa Gramado

Depois de empatar na estreia, Galo superou o time mineiro por 3 a 2 nesta sexta-feira (6)

Caroline Dolina

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